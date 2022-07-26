Події

15:35 26.07.2022

Під час збирання врожаю пшениці у Зеленодольській громаді на російській міні підірвався аграрій

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Під час збирання врожаю пшениці у Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні підірвався аграрій, комбайнер не постраждав, пошкоджено комбайн, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався наш аграрій. Комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено. Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ – нищити, руйнувати, залякувати", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #комбайн #дніпропетровщина #міна

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