Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Відбулася чергова операція щодо передачі тіл загиблих військовослужбовців, Україна повернула тіла 25 захисників, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.