Події

11:28 26.07.2022

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

1 хв читати
Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Відбулася чергова операція щодо передачі тіл загиблих військовослужбовців, Україна повернула тіла 25 захисників, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

 

Теги: #війна #тіла #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 26.07.2022
Дві російські ракети влучили у сільгосппідприємство у Любимівській громаді - Дніпропетровська ОВА

Дві російські ракети влучили у сільгосппідприємство у Любимівській громаді - Дніпропетровська ОВА

11:10 26.07.2022
Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

10:39 26.07.2022
Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

10:29 26.07.2022
Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

10:24 26.07.2022
Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

10:05 26.07.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 170 військових, сім танків та гелікоптер - Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за добу близько 170 військових, сім танків та гелікоптер - Генштаб ЗСУ

07:44 26.07.2022
Противник продовжує спроби наступу у напрямку Покровського

Противник продовжує спроби наступу у напрямку Покровського

21:05 25.07.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5237 цивільних, ще 7035 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5237 цивільних, ще 7035 поранено

19:40 25.07.2022
ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

19:00 25.07.2022
У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

РФ втратила в Україні за добу близько 170 військових, сім танків та гелікоптер - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

Kolomoisky probably lost his Ukrainian citizenship – media

Російські окупанти подають у Маріуполі як питну воду з фекальними коліформами - радник мера

Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 690 – поранено

У результаті ранкового ракетного удару в Миколаєві вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство

Для просування у напрямку Донецької області окупанти спалюють населені пункти Луганщини

Унаслідок чергового обстрілу Чугуєва пошкоджено критичну інфраструктуру

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області вбито троє і поранено вісім осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА