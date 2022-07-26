Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Унаслідок ранкового російського ракетного удару по Миколаєву потерпілих немає, ворог ударив по місту 18 ракетами, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З ранку у нас було шість ракет Х-59 із літаків ТУ і 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль, частину збили, частина повз, але з тих, що влучили - частина в критичну інфраструктуру та підприємство. На щастя, без жертв. Зруйнували вони там непрацюючі три секції залізничного мосту… Загалом було дуже голосно", - розповів Кім у єдиному національному телемарафоні у вівторок.

За словами Кіма, російські окупанти у вівторок уранці завдали масованого ракетного удару по всьому півдню України, зокрема "Одеса, Південне, Рибаківка (Одеська область - ІФ-У)".