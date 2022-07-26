Події

10:24 26.07.2022

Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

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Уранці 26 липня ЗС РФ обстріляли Слобідський район Харкова, за попередніми даними, із С-300, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Наразі відомо про дві воронки в землі, обидві в районі станцій метро "Спортивна" і "Захисників України", і про влучання уламків ракети в дах автоцентру, що зайнявся. Ймовірно, це ракети С-300", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, також ракетами (земля-повітря) ЗРК С-300 було обстріляно Чугуєв. Унаслідок чого пошкоджено газову трубу та два будинки. Потерпілих нема. На місцях влучань працюють правоохоронці.

Як повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, ракети, якими було обстріляно Харків, було випущено з Бєлгорода (РФ). За інформацією облпрокуратури, окрім автосалону, внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство та багатоповерховий будинок, крім того, декілька снарядів влучили на територію парку.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Після закінчення першочергових слідчих дій матеріали будуть передані за підслідністю до УСБУ Харківської області.

Теги: #війна #поліція #харківська_область

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