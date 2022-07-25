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20:02 25.07.2022

Лікар президента США: У Байдена пройшли практично всі симптоми, що проявилися при COVID-19

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Лікар президента США: У Байдена пройшли практично всі симптоми, що проявилися при COVID-19

У президента США Джо Байдена пройшли практично всі симптоми, які виявились у нього в результаті зараження коронавірусом, йдеться в повідомленні лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора.

"Симптоми у нього практично повністю пройшли. Коли у нього запитали, він зазначив, що у нього тільки залишилася закладеність носа і він трохи осиплий", - зазначено у повідомленні лікаря, поширеному Білим домом.

У ньому наголошується, що пульс, тиск і температура у Байдена – відповідно до норми, легкі чисті.

О'Коннор додав, що Байден, як і раніше, залишається на самоізоляції, а лікування сприймає добре.

Минулого тижня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США 21 липня отримав позитивний результат тестування на коронавірус, пішов на ізоляцію і продовжує виконувати обов'язки зі своєї резиденції.

Сам Байден пізніше повідомив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

 

юв

Теги: #сша #президент #здоровя

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