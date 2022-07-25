Киянин передавав інформацію про військових та тероборону представниці ЗМІ РФ

Прокуратура повідомила про підозру киянину, який передавав інформацію про розміщення українських військових і тероборони громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного з російських ЗМІ, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 41-річному жителю Києва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в понеділок у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, з квітня 2022 року підозрюваний за власною ініціативою збирав дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та територіальної оборони Києва, а також фотографував місця їх розташування.

"Використовуючи месенджер Telegram, зловмисник передавав зазначену інформацію громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного з російських ЗМІ, акредитованого в так званому Міністерстві інформації ДНР. З метою приховування протиправної діяльності підозрюваний використовував різні номери мобільного зв'язку, а також листувався з громадянкою Росії із застосуванням умовних слів-паролів", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.