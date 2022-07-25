Події

07:32 25.07.2022

ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

2 хв читати
ЗС України відбили штурм окупантів у двох напрямках на Луганщині

Бійці Збройних сил України відбили штурмові дії російських окупантів у двох напрямках на Луганщині, а неподалік Спірного (Бахмутський район) тривають бойові дії, повідомляє Генеральний штаб.

"Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають", - сказано в ранковому зведенні Генштабу в понеділок.

Також бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Вершина-Луганське, проте ворог продовжує наступати у напрямку Миронівського-Луганського, продовжуючи бойові дії.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямок ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження позицій підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська.

Крім того, окупанти завдали авіаударів поблизу Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. З метою сковування дій наших військ здійснював обстріли позицій із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.

На Південнобузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки.

 

 

 

Теги: #генштаб #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 25.07.2022
Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

07:24 25.07.2022
На Рівненщині правопорушник намагався втекти від поліції та розбив п’ять машин

На Рівненщині правопорушник намагався втекти від поліції та розбив п’ять машин

07:21 25.07.2022
В Україні загинув польський доброволець і спортсмен MMA Томаш Валентек

В Україні загинув польський доброволець і спортсмен MMA Томаш Валентек

19:56 24.07.2022
У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

У Польщі зібрали 22 млн злотих на купівлю безпілотника Bayraktar для України

19:36 24.07.2022
Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

19:05 24.07.2022
На території Вуглегірської ТЕС тривають бої, ворог зазнає втрат

На території Вуглегірської ТЕС тривають бої, ворог зазнає втрат

08:25 24.07.2022
Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

07:18 24.07.2022
Агресор завдав вогняного ураження з артилерії на Харківському напрямку

Агресор завдав вогняного ураження з артилерії на Харківському напрямку

07:10 24.07.2022
Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

22:08 23.07.2022
Заяви Орбана щодо неефективності санкцій проти РФ є класикою російської пропаганди

Заяви Орбана щодо неефективності санкцій проти РФ є класикою російської пропаганди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

День української державності утверджуватиме зв'язок сучасних українців із багатьма поколіннями українського народу

Російський штурмовик Су-25 збила українська ППО у Дніпропетровській області

На Миколаївщині у суботу загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

На території Вуглегірської ТЕС тривають бої, ворог зазнає втрат

Російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події у Маріупольському драмтеатрі – ГУР МО України

ОСТАННЄ

Уночі окупанти обстріляли школу та БК із мирними жителями у Чугуєві, кількість постраждалих уточнюється

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено склади, будинок культури та навчальний заклад

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 358 дітей, 684 дитини поранено

У Донецькій області поранено восьмеро людей у результаті російських обстрілів

Постраждала 10-річна дівчинка у результаті нічних російських обстрілів із РСЗВ трьох районів Дніпропетровщини

На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю

За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

Росіяни в ніч проти понеділка знову обстріляли Нікополь, а в Запоріжжі тихо

РФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів

Окупанти у неділю 30 разів обстріляли три громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА