В Україні тепло, місцями грозові дощі

У ніч проти понеділка у північних, центральних та південних областях, удень на Лівобережжі та Криму короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 26-31°, у північних та місцями у центральних областях 22-27°.

У Києві у понеділок, 25 липня, вночі короткочасний дощ, удень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 25 липня найвища температура вдень була 35,3° у 2015 р., найнижча вночі 9,9° у 1954 р.

У вівторок, 26 липня, у східній частині України грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на крайньому півдні до 21°; вдень 23-28°, у більшості південних та західних областей 27-32°, на Закарпатті 35-37°.

У Києві 26 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-17°; вдень 26-28°.

24 липня на 8:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-24°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 22°.