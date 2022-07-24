Події

08:20 24.07.2022

За добу харківська поліція задокументувала понад 40 руйнувань у результаті ворожих обстрілів

1 хв читати
За добу харківська поліція задокументувала понад 40 руйнувань у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та населені пункти області, зокрема, Слатине та Шевелівку.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали багатоповерхівки, навчальний заклад, будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства, приватні будинки. Слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харків #руйнування #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 24.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, двоє - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, двоє - поранені

07:55 24.07.2022
У результаті ворожих обстрілів горіло звалище під Балаклією

У результаті ворожих обстрілів горіло звалище під Балаклією

07:24 24.07.2022
Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва зросла до двох людей

Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва зросла до двох людей

22:03 23.07.2022
У результаті обстрілу Донецької області загинуло двоє людей, дев’ять людей поранено

У результаті обстрілу Донецької області загинуло двоє людей, дев’ять людей поранено

19:51 23.07.2022
Уранці ЗС РФ обстріляли Харків з гармати Гіацинт-Б, вже встановлено місце, звідки було завдано удару

Уранці ЗС РФ обстріляли Харків з гармати Гіацинт-Б, вже встановлено місце, звідки було завдано удару

19:19 23.07.2022
Унаслідок обстрілу на Сумщині загинув місцевий фермер

Унаслідок обстрілу на Сумщині загинув місцевий фермер

19:12 23.07.2022
Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

16:46 23.07.2022
Синєгубов: Необхідно зробити все, щоб забезпечити харків'ян теплом

Синєгубов: Необхідно зробити все, щоб забезпечити харків'ян теплом

14:17 23.07.2022
ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині

ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині

11:29 23.07.2022
Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агресор здійснював вогняне ураження з артилерії на Харківському напрямку

Мер Миколаєва повідомив про потужні вибухи в місті

Другий саміт Перших Леді та Джентльменів став успішним

Ракетний удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

Саміт леді та джентльменів зробить свій внесок у захист держави

ОСТАННЄ

Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

SpaceX планує в неділю запустити на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

Стан хворого на COVID-19 Байдена покращується

За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

Блінкен: США засуджують напад Росії на Одеський порт

АМПУ починає формування караванів із морських портів України

Агресор здійснював вогняне ураження з артилерії на Харківському напрямку

Мер Миколаєва повідомив про потужні вибухи в місті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА