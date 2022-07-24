Білий дім закликав світову спільноту до дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп

Рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосити спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в сфері охорони здоров'я є закликом до дії для світової спільноти, заявив координатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі.

"Скоординовані міжнародні заходи у відповідь необхідні для припинення поширення віспи мавп, захисту спільнот, схильних до найбільшого ризику зараження цією хворобою, і боротьби з нинішнім спалахом", - йдеться в заяві чиновника, поширеній Білим домом.

У ній йдеться про те, що адміністрація Байдена "впровадила надійну і всеосяжну стратегію боротьби з віспою мавп". Вона включає розширення закупівель, розповсюдження та виробництва вакцин, доступу до тестування та лікування, а також спілкування зі спільнотами, найбільш схильними до ризику зараження вірусом.

"Але цього недостатньо. Як заявило міністерство охорони здоров'я, ми повинні активізувати нашу роботу з агресивної боротьби з цим вірусом та захисту спільнот у Сполучених Штатах", - зазначив Панджабі.

У суботу ВООЗ оголосила поширення віспи мавп серед людей у світі надзвичайною ситуацією у міжнародній охороні здоров'я.

"З урахуванням усіх причин я ухвалив рішення оголосити, що спалах віспи мавп є надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я на міжнародному рівні", - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, слова якого наводяться на сторінці організації в твіттері.

Він додав, що ВООЗ зафіксувала понад 16 тис. випадків зараження цією хворобою у 75 країнах світу та п'ять летальних наслідків серед заражених.