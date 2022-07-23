Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,71 млн біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 20 липня 2022 року становила 3 млн 709,33 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

За три тижні з 29 червня зростання склало близько 135 тис., тоді як у попередні два тижні – 170 тис., а загалом із кінця травня – близько 775 тис.

Найбільший приріст показали Польща (близько 40 тис.), Чехія (близько 13,5 тис.), Велика Британія (близько 13 тис.) та Італія (близько 11 тис.).

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 234,7 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 4,968 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 3,045 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 670 тис. (дані не змінюються з 21 червня) і 396,18 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 893 тис. біженців з України. Виходячи з наданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув – 396,18 тис. із 396,33 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців цілком або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що ймовірно пов'язано з особливістю їх обліку та завершенням 90-денного терміну перебування в рамках безвізового режиму. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія – 45,53 тис. зі статусом з 84,53 тис. зафіксованих у країні біженців та Естонія – 30,29 тис. із 46,73 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України – 143,13 тис., а замикає п'ятірку Іспанія, в якій за три тижні кількість зареєстрованих збільшилася на 5 тис. – до 128,89 тис.

Слідом йде Болгарія з показником – 123,36 тис., єдина у якої кількість зареєстрованих зі статусом тимчасового захисту набагато більша за кількість зафіксованих біженців з України – 86,58 тис.

Понад 50 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також у Великій Британії – 99,7 тис., Франції (дані на 4 липня) – 92,16 тис. (зростання на 4,2 тис.), Словаччини – 85,77 тис. (зростання більше ніж на 6 тис.).

Серед цих країн також Австрія – 76,21 тис., Нідерланди (дані на 5 липня) – 68,05 тис., Литва – 59,47 тис., Швейцарія – 57,02 тис. та Бельгія – 51,12 тис.

Слідом йдуть Португалія – 47,75 тис., Ірландія – 44,58 тис. (зростання на 4,2 тис.), Бельгія – 48,38 тис., Швеція – 40,45 тис., Латвія – 35,80 тис. , Фінляндія – 32,67 тис., Данія – 29,83 тис. та Угорщина – 26,93 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Норвегії – 21,06 тис., Греції – 16,80 тис., Хорватії – 16,09 тис. та на Кіпрі – 14,37 тис.

Крім того, у статистиці ООН про тих, хто отримав статус тимчасового захисту, представлені біженці з України в Словенії – 6,79 тис., Люксембургу – 5,78 тис., Чорногорії – 5,26 тис., на Мальті – 1,24 тис., Ісландії – 1,22 тис., у Сербії та Косово – 0,85 тис. та Ліхтенштейні – 0,26 тис.

ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про набуття ними статусу: Туреччина (дані на 19 травня) – 145 тис., Молдова – 86,24 тис., Грузія – 23,11 тис., Азербайджан – 4,80 тис., Албанія – 2,50 тис., Північна Македонія – 1,64 тис., Вірменія – 0,49 тис. та Боснія та Герцеговина – 0,30 тис.

Окремо варто назвати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 745,80 тис. та 16,68 тис. осіб. У інформації ООН зазначається, що у РФ зафіксовані всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – 10,35 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 19 липня, з України з початку війни виїхало 9,567 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,793 млн. Згідно з цією інформацією, загальну кількість біженців з початку війни можна оцінити приблизно у 5,4-5,5 млн осіб, зокрема до Росії – близько 1,75 млн осіб.

"Від початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої домівки. На сьогодні це найбільша криза переміщення людей у світі. В Україні понад 6,3 млн людей залишаються переміщеними в результаті війни", - зазначає УВКБ ООН, хоча три тижні тому оцінка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні була вищою – 7,1 млн.

УВКБ ООН наголошує, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.