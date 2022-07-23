Унаслідок обстрілу на Сумщині загинув місцевий фермер

Унаслідок ворожого обстрілу с. Рижівка Сумської області загинув 71-річний місцевий фермер, також було пошкоджено домоволодіння та 2 трактори, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня 2022 року близько 15:00 з важкої артилерії обстріляли с. Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному дворі загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори," – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, надалі матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.