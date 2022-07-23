Зеленський закликав США взяти участь у відбудові України – зустріч із делегацією Конгресу

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі в суботу в Києві проінформував делегацію Палати представників Конгресу США про роботу з повоєнної відбудови України, першим етапом якої є реалізація Fast Recovery plan – плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури.

"Звертаємось до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, із пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проєкту", – наводить слова президента його пресслужба.

Зеленський окремо подякував за висловлену конгресменами, зокрема головою Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом, налаштованість продовжувати підтримувати нашу державу, допомагати їй захищати свою незалежність і територіальну цілісність.