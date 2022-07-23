Тривають переговори щодо 4 евакуаційних коридорів із тимчасово окупованих територій на Харківщині - Синєгубов

Харківська обласна військова адміністрація працює над організацією евакуаційних коридорів із тимчасово окупованих територій регіону, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову", - сказав Синєгубов на брифінгу в суботу.

"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - додав він.

Голова ОВА нагадав також, що наразі на одному з напрямків вдається здійснювати евакуацію щотижня. Зокрема, минулого понеділка евакуювали 943 особи, зокрема 16 дітей.