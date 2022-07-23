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12:59 23.07.2022

Єрмак про удар по торговельному порту в Одесі: Найкращі гарантії продовольчої безпеки подвійні - ефективні санкції проти РФ та більше зброї для України

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Єрмак про удар по торговельному порту в Одесі: Найкращі гарантії продовольчої безпеки подвійні - ефективні санкції проти РФ та більше зброї для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав ворожу атаку по Одеському морському торговельному порту після домовленостей у Стамбулі щодо безпечного експорту зерна "російською дипломатичною дихотомією", наголосивши, що найкращі гарантії продовольчої безпеки - це ефективні санкції проти РФ та більше зброї для України.

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Учора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - написав він у твіттері.

Єрмак наголосив, що РФ систематично "створює продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали".

"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", - наголосив він.

Як повідомив раніше речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на Оперативне командування "Південь", у суботу ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр", які влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, які вона дала ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Теги: #одеса #єрмак

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