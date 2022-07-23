Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

Російські окупанти вночі та вранці в суботу, 23 липня, завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли з артилерії Авдіївку та Торецьк, де загинув місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів Донеччини. Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці. Близько 6-ї ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк - пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя", - написав він у фейсбуці.

Кириленко наголосив, що на всій території області ситуація залишається напруженою.

"Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними", - закликав він.