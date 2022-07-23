Події

09:03 23.07.2022

Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

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Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

Російські окупанти в суботу вранці випустили по Кропивницькому 13 крилатих ракет, в результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти, зокрема військовий аеродром і один із об'єктів "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Сьогоднішній ранок із ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Влучили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один із об'єктів "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені", – написав він у телеграм-каналі.

Райкович зазначив, що на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

"Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють", – додав голова ОВА.

 

Теги: #обстріли #кропивницький

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