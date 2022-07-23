Кількість постраждалих в результаті агресії РФ в Україні дітей за добу не змінилася і становить понад 1041 особу

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 358 дітей, понад 683 дітей було поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 1041 дитина постраждала в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 358. Не змінилися і дані щодо поранених - 683", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.