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21:40 22.07.2022

Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

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Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

Заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян вважає, що повідомлення в низці зарубіжних ЗМІ про наявність у Європолі прогнозів про потенційні ризики контрабанди зброї з України на тлі війни може бути як фактом недоброчинності чи непрофесійності медіа, так і свідомою акцією російських спецслужб, повідомляється на сайті МВС у п'ятницю.

"Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна прикордонна служба вживають заходів із метою запобігання нелегальному поширенню зброї як в Україні, так і за її межами. Серед таких заходів – створення та впровадження в Україні Єдиного реєстру зброї. Ефективний контроль над вогнепальною зброєю, її найважливішими компонентами, боєприпасами, компонентами боєприпасів, вибуховими речовинами та заготівлею вибухових речовин залежить від їхнього обліку", – зазначила Акопян.

У відомстві зазначають, що питання нібито масштабної загрози нелегального поводження зброї ретельно відстежується українськими правоохоронцями, а запровадження Єдиного реєстру дозволяє автоматизувати життєвий цикл зброї: посилити контроль за її виготовленням, зберіганням, використанням, а також проводити її ідентифікацію.

У МВС також наголосили, що представники Європолу спростували інформацію про контрабанду зброї з України та заявили про неприйнятність спекуляцій на цій темі у ЗМІ.

"Дійсно, на полях неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Празі 11 липня, під час розмови глави МВС України Дениса Монастирського з директором Європолу Катрін де Болле, сторони обговорювали проблеми нелегальної торгівлі зброєю - як один із ключових викликів, пов'язаних із російською агресією в Україні. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в рамках участі правоохоронних органів України в оперативних заходах Планів оперативних дій EMPACT, де одним із напрямів є нелегальний обіг вогнепальної зброї. Крім того, українська сторона поінформувала щодо перспективи впровадження в Україні Єдиного реєстру зброї", - повідомив департамент комунікації відомства.

Як повідомлялося, в Європолі у п'ятницю заявили, що тісно співпрацюють з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї до Європейського Союзу. "Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи щодо моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - йдеться у заяві організації.

 

 

Теги: #мвс #зброя #європол

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