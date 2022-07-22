Блінкен і Кулеба обговорили допомогу у безпековій сфері та підтримку України у подоланні глобальної продовольчої кризи

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили подальшу допомогу у сфері безпеки та підтримку України у подоланні глобальної продовольчої кризи.

"Розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу допомогу у сфері безпеки та підтримку України у подоланні глобальної кризи продовольчої безпеки, спричиненої війною Кремля", - написав Блінкен у твіттері у п'ятницю.

У свою чергу Кулеба повідомив, що говорили про практичні кроки щодо зміцнення України, яка протистоїть російській агресії та терору. "Чудові новини: Україна отримує більше військової допомоги від США та партнерів. Ми також зосередилися на потрібній бюджетній допомозі для підтримки економіки України", - написав він у твіттері.