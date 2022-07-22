Події

21:12 22.07.2022

Блінкен і Кулеба обговорили допомогу у безпековій сфері та підтримку України у подоланні глобальної продовольчої кризи

1 хв читати
Блінкен і Кулеба обговорили допомогу у безпековій сфері та підтримку України у подоланні глобальної продовольчої кризи

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили подальшу допомогу у сфері безпеки та підтримку України у подоланні глобальної продовольчої кризи.

"Розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу допомогу у сфері безпеки та підтримку України у подоланні глобальної кризи продовольчої безпеки, спричиненої війною Кремля", - написав Блінкен у твіттері у п'ятницю.

У свою чергу Кулеба повідомив, що говорили про практичні кроки щодо зміцнення України, яка протистоїть російській агресії та терору. "Чудові новини: Україна отримує більше військової допомоги від США та партнерів. Ми також зосередилися на потрібній бюджетній допомозі для підтримки економіки України", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #розмова #кулеба #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 22.07.2022
Зеленський обговорив нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії із Борисом Джонсоном

Зеленський обговорив нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії із Борисом Джонсоном

19:59 21.07.2022
Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

07:20 21.07.2022
Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

18:19 20.07.2022
Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

19:42 19.07.2022
Зеленський провів розмову з прем'єром Італії, подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу

Зеленський провів розмову з прем'єром Італії, подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу

14:29 19.07.2022
Кулеба подякував Трасс за підтримку в захисті України від агресії РФ

Кулеба подякував Трасс за підтримку в захисті України від агресії РФ

12:26 19.07.2022
Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

06:50 19.07.2022
Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ

Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ

15:41 18.07.2022
Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

13:57 18.07.2022
Кулеба подякував ЄС за додаткові €500 млн військової допомоги та закликав підтримати Спеціальний трибунал із російської агресії проти України

Кулеба подякував ЄС за додаткові €500 млн військової допомоги та закликав підтримати Спеціальний трибунал із російської агресії проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

Реалізація ініціативи щодо експорту українського зерна принесе полегшення країнам, які перебувають на межі банкрутства – генсек ООН

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

ОСТАННЄ

Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

В Одеській області був збитий ворожий БПЛА

Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява

Буданов не виключив ймовірності спроб наступу РФ на Одесу в майбутньому: Плани у них такі є, але й у нас є плани – відновлюватимемо територіальну цілісність

Гучні звуки долинали із Запорізького та Василівського районів

Рух суден відновиться найближчими днями – президент Туреччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА