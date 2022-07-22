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20:35 22.07.2022

Буданов не виключив ймовірності спроб наступу РФ на Одесу в майбутньому: Плани у них такі є, але й у нас є плани – відновлюватимемо територіальну цілісність

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Буданов не виключив ймовірності спроб наступу РФ на Одесу в майбутньому: Плани у них такі є, але й у нас є плани – відновлюватимемо територіальну цілісність

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не виключив ймовірних спроб наступу російських окупантів на Одесу в майбутньому, проте запевнив, що Україна реагуватиме на це військовим шляхом.

"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде - покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили" , - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, відповідаючи на запитання ведучих про можливість великого наступу росіян на півдні України у бік Одеси.

За його словами, українська влада має на меті відновити контроль над усією територією країни.

"Відновлюватимемо нашу територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде. А РФ намагатиметься чинити свої дії, оскільки вони - країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде", - наголосив Буданов.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи змінилися військові цілі окупантів в Україні, як про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, Буданов відповів: "Мета збройної агресії РФ проти України абсолютно не змінилася і не зміниться. Вона (Росія – ІФ-У) переслідує єдину мету – знищення української державності. І РФ робитиме все для того, щоб Україна зникла як геополітична реальність. Це їхня основна мета. І дуже завуальовано, але саме про це і говорив Лавров".

 

 

Теги: #рф #війна #плани

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