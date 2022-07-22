Події

11:27 22.07.2022

Через штормову погоду у північно-західній частині Чорного моря можливе посилення активності руху ворожих мін

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Через штормову погоду у північно-західній частині Чорного моря можливе посилення активності руху ворожих мін

Через штормову погоду у північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін, небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Оперативне командування "Південь" інформує: через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема до берега. Небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока. І цілком ймовірний неконтрольований підрив міни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички про небезпеку.

"Не використовуйте пляжі для відпочинку - це небезпечно!" - закликали в ОК "Південь".

Теги: #чорне_море #міни #ок_південь

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