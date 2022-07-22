Майже 100 млрд грн складає сума завданих екосистемі України збитків у результаті лісових пожеж на Луганщині

Заступник голови комітету з питань екологічної політики, народний депутат України (фракція "Слуга народу") Олена Криворучкіна повідомила, що сума збитків, заподіяних екосистемі України в результаті пожеж, що виникли в лісах Луганської області внаслідок російської агресії, становила майже 100 млрд грн, повідомила пресслужба нардепа.

"Здійснено розрахунок збитків, заподіяних екосистемі України внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря на 13 дільницях Луганської області. Сума збитків склала 98,7 млрд грн", – цитує пресслужба Криворучкіної її слова.

Вона зазначила, що суми завданих збитків зростатимуть.

"З багатьох зафіксованих випадків, що містять ознаки еко-злочинів, експерти Оперативного штабу поки що не мають можливості провести повноцінний огляд і відібрати необхідні проби та зразки, отримати документи або додаткові дані супутникових спостережень".

За її словами, насамперед це стосується окупованих територій та зон бойових дій.

"Після деокупації цих територій робота з фіксації злочинів Росії на таких територіях триватиме. Для України дуже важливо максимально якісно провести збір даних, адже саме вони надалі стануть доказовою базою у міжнародних судових інстанціях, у рамках яких Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини", - наголосила нардеп.

Оперативний штаб було створено 1 березня поточного року на базі Державної екологічної інспекції для фіксації, складання інформації та формування єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок вторгнення Російської Федерації на території України.

До його складу входять представники комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, комітету з транспорту та інфраструктури, Ради національної безпеки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Служби безпеки, Спеціалізованої екологічної прокуратури та представників інших державних органів і громадянського суспільства.