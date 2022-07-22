Події

07:58 22.07.2022

У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ятьох поранено

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У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ятьох поранено

Унаслідок нічних ракетних атак російських окупантів Нікополя одна людина загинула, поранено 9, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є пориви газоводу і водоводу. Зруйновано залізничну колію", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Також російська армія накрила вогнем Синельниківський та Криворізький райони.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор – кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді противник ударив зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там рятувальники загасили.

Разом із тим, внаслідок 7 "прильотів" ракет в Апостолові зруйновано три школи. Також пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранено. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська

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