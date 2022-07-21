У другій половині четверга окупанти обстріляли три громади Сумщини, без жертв і руйнувань

У другій половині четверга російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, без жертв і руйнувань, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, за його словами, Білопільську громаду росіяни обстрілювали після 14:00 із самохідної артилерійської установки (САУ) – 11 прильотів та ще 6 – із міномета.

Також ворог завдав мінометного удару по Зноб-Новгородській громаді о 17:00, у результаті 10 прильотів.

Потім о 19:00 противник відкрив вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінської громади.

Живицький зазначив, що обійшлося без жертв і руйнувань.