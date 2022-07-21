Кожна одиниця зброї, яку надають Україні партнери, під пильним контролем

Все озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем держави та наших партнерів, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час презентації у четвер модуля інформаційно-аналітичної системи "СОТА" з приводу моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був введений у дію 24 лютого ц.р.

Як повідомляє пресслужба РНБО, цей модуль, що складається із трьох контурів – загальнодоступна інформація, інформація для службового користування та секретна інформація, реалізований Апаратом РНБО України у співпраці з Міністерством оборони України.

Модуль дозволяє контролювати нові постачання озброєння за статусами (наприклад, готове до відвантаження, в дорозі або отримане ЗСУ) та країнам-постачальникам аналізувати постачання зброї у тимчасовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнам-постачальникам, відповідності стандартам НАТО, віднесення до радянських зразків озброєння тощо.

Секретар РНБО зазначив, що зараз Росія проводить потужну інформаційну кампанію з дискредитації нашої держави щодо нібито продажу Україною зброї третім країнам, щоб, зокрема, зірвати ці поставки. За його словами, до системи "СОТА" має доступ найвище військово-політичне керівництво, і завдяки цій системі "ми знаємо, що жодна куля з постачання нікуди не зникла". Кожна одиниця озброєння контролюється, наголосив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що постачання озброєнь контролюється трьома системами, зокрема "СОТА" та НАТОвською системою обліку та контролю логістики LOGFAS, яку Україна отримала у 2019 році. За словами міністра, у вітчизняних військових ЗВО вчать використовувати цю систему, і нещодавно він звернувся до НАТО з проханням надати більше ліцензій та терміналів. "Наша мрія – довести її до рівня батальйону", - сказав Резніков.

Він зазначив, що зараз українські фахівці разом із фахівцями Пентагону доопрацьовують ще одну систему контролю, яка незабаром буде задіяна у повному обсязі.

Секретар РНБО України та міністр оборони України також заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання озброєння до нашої держави.