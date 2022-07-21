Події

17:11 21.07.2022

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

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Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

У скані документа, оприлюдненому Власенком у фейсбуці, - десять прізвищ, під указом від 18 липня підпис президента відсутній.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") поставив під сумнів поширену інформацію в соціальній мережі.

"Поки найбільш дивна деталь - це те, що дата у тому скрині - "18 липня". Нагадаю, що і 18, і 19 липня ми збиралися на голосування у Раді. А в цьому листі (указі – ІФ) є два нардепа (крім Рабіновича – Ігор Васильковський – ІФ). Тому, звичайно, все можливо, але виглядає поки дуже дивно", - написав Железняк у телеграмі.

Офіційного підтвердження підписання президентом такого указу агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має.

Підстави втрати громадянства України визначено у статті 19 закону України "Про громадянство України". Зокрема, це добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави мав звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянства якої набуто.

Теги: #громадянство #коломойський #позбавлення

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