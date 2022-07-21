Події

16:05 21.07.2022

Велика Британія відправить Україні десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотників та протитанкових засобів

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Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотників та ще сотні протитанкових засобів, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Міністр оборони Бен Воллес повідомив сьогодні в парламенті, що понад 20 155-мм самохідних знарядь M109 і 36 105-мм артилерійських знарядь L119 скоро прибудуть із Великої Британії. Він також додав, що за ними послідують протибатарейні радіолокаційні системи та понад 50 тис. одиниць боєприпасів для артилерії радянських часів", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Великої Британії у четвер.

Крім того, найближчими тижнями Велика Британія відправить Україні ще понад 1600 одиниць протитанкової зброї, а також безпілотники, зокрема сотні барражуючих авіабоєприпасів.

"Масштаби та спектр обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україні інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - сказав Воллес.

У британському Міноборони нагадали, що на сьогодні в Україну відправлено 6900 одиниць протитанкових засобів NLAW, Javelin, Brimstone та інших протитанкових засобів, а також 16 тис. артилерійських пострілів, шість машин Stormer, оснащених зенітними ракетними установками Starstreak, та сотні ракет. Велика Британія також поставила морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин та велику кількість засобів нелетальної дії, включаючи понад 82 тис. шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів та понад 5 тис. приладів нічного бачення.

У міністерстві наголосили, що наступний етап військової підтримки включатиме ще досконаліші системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та інноваційне нове обладнання для радіоелектронної боротьби.

Також зазначається, що Велика Британія розпочала велику навчальну операцію для українських сил, у якій може бути задіяно до 10 тис. солдатів.

Теги: #україна #велика_британія #озброєння

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