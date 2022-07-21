Псевдосудді "верховного суду "ДНР", який засудив до смертної кари іноземців-комбатантів, заочно повідомлено про підозру

Так званому судді "верховного суду "ДНР", який разом з іншими псевдосуддями засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та підданого Королівства Марокко, які воювали на боці ЗСУ, повідомлено заочно про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, мешканець Вуглегірська Донецької області обіймає посаду "судді" у незаконно створеному судовому органі - так званому верховному суді псевдореспубліки "ДНР".

"Підозрюваний і ще двоє незаконно призначених "суддів", грубо порушуючи вимоги національного законодавства та норми міжнародного гуманітарного права, а також застосовуючи незаконно впроваджене в невизнаній республіці кримінальне законодавство, призначили двом громадянам Великої Британії, а також підданому Королівства Марокко, які офіційно захищають ЗСУ, покарання у вигляді смертної кари", - наголошується у повідомленні прокуратури.

В Офісі генпрокурора зазначають, що такий вид покарання заборонений ст. 1 Протоколу №6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо скасування смертної кари. Також, як пояснюють у прокуратурі, ці іноземці є комбатантами і відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів мають право брати безпосередню участь у воєнних діях.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.