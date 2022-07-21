Події

07:04 21.07.2022

Унаслідок обстрілів Сумщини поранено одну особу

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Унаслідок обстрілів Сумщини поранено одну особу

Унаслідок ворожих обстрілів у Шалигинській громаді Сумської області було поранено одну особу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шалигинська громада: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по чотири постріли з гранатомета. Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів. Пошкоджено приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобілі. Один місцевий житель поранений уламком ворожого боєприпасу, чоловік наразі у лікарні", - написав Живицький у телеграм-каналі у середу ввечері.

Крім цього, вранці окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Есманьську громаду, зафіксовано 12 прильотів. Опівдні було зафіксовано ще 14, попередньо агресор здійснив обстріл із САУ.

"Білопольська громада: о пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще вісім мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. Водночас був обстріл із "Градів" по території громади", - також повідомив Живицький.

Надвечір окупанти обстріляли Новослобідську громаду з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 10 прильотів.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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