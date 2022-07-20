Події

10:54 20.07.2022

До завершення основних активних бойових дій перепису населення не може бути - Немчінов

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До завершення основних активних бойових дій перепису населення не може бути - Немчінов

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляє, що до завершення основних активних бойових дій Всеукраїнський перепис населення не може бути проведений.

"Ми справді планували на 2023 рік проведення всеукраїнського перепису населення... Якби ми, без 24 лютого, планово виходили на перепис 2023 року, то це був би великий крок до того, щоб провести перепис уже за новими стандартами, із значно меншим навантаженням на бюджет і значно швидшими результатами", - сказав Немчінов в ефірі національного телемарафону в середу вранці.

Міністр також наголосив, що "до завершення основних активних бойових дій жодного перепису бути не може".

Він зазначив, що після цього необхідно буде здійснювати підготовку, беручи до уваги чинне законодавство.

Теги: #війна #перепис_населення #немчінов

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