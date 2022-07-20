Судові розгляди за позовом Twitter до Маска призначені на жовтень

Канцлерський суд американського штату Делавер пішов назустріч Твіттеру (SPB: TWTR) Inc., схваливши прохання компанії прискорити розгляд за її позовом до Ілона Маска.

За рішенням судді Кетлін МакКормік судові провадження за позовом Tвіттер у зв'язку з відмовою Маска від купівлі соцмережі відбудуться в жовтні.

Юристи Tвіттер, які направили позов до суду раніше цього місяця, заявили про необхідність прискорити розгляди, щоб запобігти завданню подальшої шкоди бізнесу компанії. Вони зазначали, що невизначеність стосовно угоди з Маском завдає Tвіттеру шкоди "щогодини, щодня", і закликали суддю призначити розгляди на середину вересня, пише газета Financial Times.

Юристи Маска при цьому називали пропоновані Tвіттером терміни "абсурдними", наполягаючи, що суд має розпочатися не раніше 2023 року. Маск заявляв, що йому потрібно більше часу, щоб розібратися у питанні фейкових облікових записів у соцмережі, яке, за його словами, є ключовим для визначення вартості Tвіттера. Підготовка до суду через це вимагатиме часу, говорив він.

Як повідомлялося, Tвіттер прийняла пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня, а 8 липня Маск повідомив компанію, що має намір розірвати угоду.