Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з 95% опіків тіла внаслідок пожежі після вибуху трьох розгерметизованих автоцистерн бензовозу у морському порту Рені (Одеська область) у вівторок увечері, повідомили у ДСНС Одеської області.

"Сьогодні о 21:23 надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту в місті Рені Ізмаїльського району… На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Унаслідок пожежі дістав опіків працівник порту 1978 р. н., який каретою ШМД у важкому стані, з 95% опіків тіла, госпіталізований до реанімаційного відділення до Ренійської лікарні", - йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці у вівторок увечері.

За інформацією рятувальників, сталося займання трьох автоцистерн із паливо-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежу було локалізовано і о 22:48 ліквідовано на площі 600 м кв.

Від ДСНС залучали п'ять одиниць техніки та 25 рятувальників.