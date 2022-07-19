Кабмін пропонує ратифікувати угоди з Туреччиною, що дозволять побудувати в Україні завод із виробництва Bayraktar

Уряд України пропонує Верховній Раді ратифікувати рамкові угоди з Турецькою Республікою щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд скерує до Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Угоди між Україною та Туреччиною про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування знаменитих безпілотників "Байрактар", - сказав Шмигаль на засіданні у вівторок.

Цю угоду було укладено 3 лютого 2022 року в Києві, вона встановлює обов'язки, положення та умови співпраці в галузі створення сприятливих умов для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу України і Турецької Республіки, покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.