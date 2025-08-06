Інтерфакс-Україна
Події
14:14 06.08.2025

Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

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Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді вийти або денонсувати дев'ять угод з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про вихід з угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав", який був укладений 25 листопада 1998 року в Москві (Росія). 

Також схвалено проект закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Зокрема, законопроектом пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів: угоди з РФ про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали від 30 жовтня 1997 року; угоди з РФ про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році від 22 грудня 2000 року; угоди з РФ про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України від 21 червня 2002 року; протоколу з Білоруссю про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі від 21 травня 2004 року.

Крім того, проєктом закону передбачається вихід України з наступних міжнародних договорів: угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 27 березня 1997 року; угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року; угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року.

Серед іншого, пропонується денонсувати угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 року.

Теги: #білорусь #угоди #рф #денонсація

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