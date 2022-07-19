Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

Російські окупанти 18 липня увірвалися до приміщення їдальні №18 Запорізької АЕС, де на той момент їли працівники станції, та, погрожуючи зброєю, вигнали всіх із їдальні, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією "Енергоатому", росіяни винесли з їдальні касові апарати з невідомих для компанії причин.

"Раніше загарбників до приміщення їдальні не допускали, але голодним рашистам, очевидно, дуже захотілося "звільнити" працівників АЕС ще й від їжі. І поки що їм це вдалося", - зазначили в НАЕК.

Проте, як наголосили в компанії, українські атомники в умовах відсутності доступу до їдальні продовжують надійно виконувати свої функціональні обов'язки щодо захисту найбільшої АЕС у Європі, а також забезпечення радіаційної безпеки європейського континенту та планети.

"Нинішнім же "володарям їдальні" у будь-якому разі царювати недовго. І жодному з них не уникнути покарання - і за ядерний тероризм, і за воєнні злочини, і за всі знущання з персоналу української ЗАЕС", - констатували в НАЕК.