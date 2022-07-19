У Краматорську після обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерховому будинку, п'ятьох осіб госпіталізовано - ДСНС

Десятеро людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Краматорську Донецької області у вівторок, п'ятеро із них госпіталізовані, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, вже ліквідовано. "19 липня о 12:55 у м. Краматорську внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах. О 13:15 пожежу балконів локалізовано, а о 13:37 - ліквідовано", - повідомили у ДСНС.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Краматорську, загинув щонайменше один цивільний.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко, який перший повідомив про удар по центру міста, також повідомив про жертви, не уточнивши їх кількості. На оприлюднених ним фотографіях із місця подій видно було два палаючі балкони багатоповерхових житлових будинків, а віконні рами сусідніх вікон та балконів були пошкоджені.