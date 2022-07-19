Суд ухвалив рішення заарештувати майно російського мільйонера на 400 млн грн
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України ініціювало арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн, що володіє мережею розважальних закладів та ресторанів.
"Постановами слідчого судді заарештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість заарештованого майна становить понад 400 млн грн", – повідомила пресслужба БЕБ.
За повідомленням, співробітниками відомства було встановлено, що цим майном у різних містах України через офшорні компанії володіє російський бізнесмен. Він також намагався уникнути санкцій через фіктивні угоди щодо виведення активів із власності.
Досудове розслідування триває.