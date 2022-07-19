По Краматорську завдано удару, є жертви – мер

Російські окупанти завдали ракетного удару по центральній частині м. Краматорська Донецької області у вівторок, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - написав Гончаренко у фейсбуці, не уточнивши кількості загиблих та постраждалих.

На фотографії з місця подій видно два палаючі балкони багатоповерхового житлового будинку. Віконні рами сусідніх вікон та балконів пошкоджені.