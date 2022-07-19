ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора України", - написав він у телеграм-каналі.

Як уточнив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, ухвалення відповідного проєкту постанови №7567 підтримали 264 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

"Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на комітеті (на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності 19 липня – ІФ), гучних заяв або звинувачень не було", – зазначив нардеп.

Водночас Арахамія нагадав, що Венедіктова є в команді президента з перших днів.

"В Офіс генерального прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення професійними менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", – додав голова фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Відповідно до статті 85 Конституції України, до повноважень парламенту належать, зокрема, надання згоди на призначення на посаду та звільнення президентом України генерального прокурора, а також висловлення недовіри генпрокурору, що автоматично спричиняє його відставку.

Венедіктова обіймала посаду генпрокурора з 17 березня 2020 року. Згоду на призначення підтримали 268 парламентаріїв. На момент обрання вона була народним депутатом із фракції "Слуга народу" та очолювала комітет Верховної Ради з питань правової політики. На позачергових парламентських виборах у 2019 році вона була №3 у списку однойменної партії.