Колони з приблизно 1 тис. окупантів висунулися у бік Запоріжжя – радник мера Маріуполя

Радник мера окупованого м. Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив про висунення декількох колон з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, у бік лінії фронту та обласного центру.

"Російські військові - близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - написав Андрющенко у телеграмі у вівторок.