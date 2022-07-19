Події

12:03 19.07.2022

Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

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Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 45 загиблих захисників, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передання тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #зсу #загиблі #мінреінтеграції

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