Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції
Україна повернула тіла ще 45 загиблих захисників, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Відбулася чергова операція з передання тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - ідеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.