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06:50 19.07.2022

Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ

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Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ

Дружина президента Олена Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном та порушила питання потреб України в боротьбі з РФ.

"Я зараз у США… Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором. Уже зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - написала Зеленська у фейсбуці.

Вона зазначила, що її візит відбувся на запрошення першої леді США Джілл Байден, яка відвідувала Україну в травні, щоб особисто побачити та поспілкуватися з тими, хто через повномасштабне вторгнення РФ в Україну втратив дім, близьких.

"Усі подробиці – у наступних дописах", - наголосила Зеленська.

 

 

Теги: #сша #блінкен #зеленська

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