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16:54 18.07.2022

Чиновника АРМА взято під варту з альтернативою арешту - САП

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Чиновника АРМА взято під варту з альтернативою арешту - САП

Підозрюваний у справі про розтрату заарештованого майна на суму понад 426 млн грн начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА заарештований з альтернативою застави на суму 4 млн 962 тис. грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"18 липня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим із прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про розтрату заарештованого майна на суму понад 426 млн грн, а саме начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА", - йдеться у повідомленні САП на сторінці у фейсбуці у понеділок.

У прокуратурі уточнюють, що суд задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. грн застави.

У повідомленні наголошується, що голова АРМА, діючи спільно з посадовими особами агентства у змові з представниками ДП "Сетам", приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик вищезазначеного державного підприємства майна, арештованого в рамках кримінальних проваджень в управління АРМА.

"Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується... Надалі це майно оцінювалося, проте вартість зазначалася суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялося на електронні торги. "Сетам", які організовували ці торги, забезпечували перемогу визначеної приватної компанії", - інформують у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, під час досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які були придбані для будівництва магазинів торгової мережі "Ашан" (реальна вартість яких була знижена у 18 разів), продаж 2,6 тис. тонн річкового піску в Київській області (вартістю більше ніж у 6 разів менше порівняно з ринковою), продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартістю нижче майже у 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшена вартість у 4 рази).

"Загальна сума збитків, завданих унаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування справи про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "Сетам", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

 

Теги: #арешт #сап #арма

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