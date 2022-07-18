Події

12:15 18.07.2022

У ПП "Краківець" тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України

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У ПП "Краківець" тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України

У понеділок, 18 липня, вранці у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею розпочалися роботи з дооблаштування, через що тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Сьогодні, 18 липня, у пункті пропуску "Краківець" в рамках проєкту "Відкритий кордон" розпочалися роботи з дооблаштування. На пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами. З 8.00 тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Громадянам, які планують поїздки до Польщі, пропонують обирати інший зручний пункт пропуску. Інформацію про пункти пропуску та їх завантаженість можна знайти на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон

Роботи у пункті пропуску "Краківець" триватимуть до десяти діб.

"Роботи проводяться для покращення комфорту громадян, адже, після встановлення накриття, люди у пункті пропуску отримають додатковий захист від спеки та дощу. Також після дооблаштування через цей пункт пропуску буде повністю відновлено рух пасажирських автобусів", - додали у відомстві.

Теги: #ремонт #краківець

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