Інтерфакс-Україна
Події
22:54 11.02.2025

Прикордонники викрили контрабанду психотропів і ліків на 1,3 млн грн - Держприкордонслужба

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Українські прикордонники спільно з митниками викрили дві спроби незаконного ввезення лікарських засобів у пункті пропуску "Краківець", повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, під час перевірки автомобіля Mercedes з Італії в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами. Водій стверджував, що це передача з Рима, яку він мав переслати поштою в Україні.

Також у ще одному Mercedes виявили понад 70 пакунків препаратів від діабету та ожиріння вартістю понад 1,3 млн грн. Водій заявив, що віз передачу з Німеччини.

"Контрабандні препарати вилучено, складено протокол про порушення митних правил", - сказано в повідомленні. 

Теги: #контрабанда #краківець #ліки

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