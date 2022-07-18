Президент ОАЕ прибув до Парижа, де планує підписати угоду у сфері енергетики

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммед бен Заїд Аль Нагаян прибув у неділю до Франції, повідомляють французькі ЗМІ.

У ході візиту, як очікується, він підпише кілька угод, зокрема у сфері енергетики.

Зустріч президента ОАЕ та президента Франції Емманюеля Макрона запланована на понеділок, вона відбудеться у Єлисейському палаці.

Крім угоди з енергетики, сторони планують підписання контрактів у сфері транспорту та переробки відходів.

Французькі ЗМІ зазначають, що останніми роками відносини Франції та ОАЕ активно розвиваються. У грудні Франція та ОАЕ підписали контракт про придбання Абу-Дабі 80 французьких багатоцільових винищувачів Rafale.