У результаті обстрілів Сумської області у Білопільській громаді пошкоджено водонапірну вежу та господарські будівлі

Унаслідок ворожих обстрілів у Білопільській громаді Сумської області було пошкоджено водонапірну вежу, будівлі одного із закладів громади, а також господарські споруди місцевого підприємства, постраждалих серед людей немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді. Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигинській громаді. Близько двадцяти тридцяти почався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджено будинки одного із закладів громади, водонапірну вежу та господарські споруди місцевого підприємства. Потерпілих немає", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю.