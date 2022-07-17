Посол США в річницю трагедії МН17: Я вшановую пам'ять загиблих 298 людей, тоді як російські ракети продовжують падати на українські міста, вбиваючи мирних жителів

Посол США в Україні Бріджит Брінк у день восьмої річниці аварії літака МН17 у небі над Донбасом наголосила, що РФ продовжує атакувати українські міста, вбиває мирних жителів та демонструє зневагу міжнародним правом.

"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя", - написала вона у твіттері.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи вела Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

Суд з аварії МН17 розпочався 9 березня 2020 року. У травні цього року після поновлення слухань суддя Гендрік Стейнгаус анонсував завершення публічної стадії судового розгляду справи на 10 червня, після чого судова колегія пішла в закриту стадію для винесення рішення. Вердикт у справі має бути винесений у листопаді чи грудні 2022 року.