Інтерфакс-Україна
Події
05:45 25.09.2025

Сибіга у штаб-квартирі ООН щодо МН17: Росія – терористична держава, міжнародне співтовариство має діяти рішуче

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Спільної слідчої групи щодо збиття рейсу MH17, яке відбулося у штаб-квартирі ООН.

За його словами, Україна разом з Австралією, Бельгією, Нідерландами та Малайзією віддана справедливості та притягненню Росії і винних до відповідальності за цей злочин.

"Це не лише обов’язок перед жертвами та їхніми сім’ями - це випробування для самого міжнародного права. Росія є терористичною державою. Міжнародне співтовариство має діяти об’єднано і рішуче, щоб зупинити російський терор і забезпечити покарання винних", – написав Сибіга.

Теги: #оон #сибіга #мн17

